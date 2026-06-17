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Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açtı

Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açtı
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Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca 143 kursta eğitim alan 2 bin 910 kursiyerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi, resim, seramik, takı tasarımı ve nakış gibi birçok alandaki çalışmalarla vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gelibolu Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Mehmet Sever yönetiminde yıl boyunca açılan 143 kursta eğitim alan 2 bin 910 kursiyerin hazırladığı eserler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Resim, seramik, takı tasarımı, biçki-dikim, üç boyutlu kağıt rölyef, fotoğrafçılık, seramik, hazır giyim ve nakış gibi birçok alanda hazırlanan çalışmalar ilgi gördü.

Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, kursiyerler ve usta öğreticileri tebrik ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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