Gelibolu'daki Yangında Ceviz Bahçesi Zarar Görmedi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın üçüncü günde kontrol altına alındı. Yangında Kumköy köyündeki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sonucu alevlerden zarar görmedi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çıkıp Eceabat'a ulaşan, ekiplerin müdahalesiyle 3'üncü günde kontrol altına alınan yangında, Kumköy köyünde sahibi tarafından çevresindeki otlar temizlendiği için zarar görmeyen ceviz bahçesi, dronla görüntülendi.

Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü arasındaki ormanda 16 Ağustos saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 18 Ağustos'ta saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyünde, sahibi tarafından çevresindeki otlar temizlenen ceviz bahçesi alevlerden etkilendi. Bahçe, dronla görüntülendi.

