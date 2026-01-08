Haberler

Gelibolu'da Verem Haftası kapsamında SODAM kursiyerlerine eğitim verildi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri SODAM kursiyerlerine yönelik 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde verem hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi vurgulandı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelleri, "79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" çerçevesinde Gelibolu Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimde verem hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi üzerinde durulurken, katılımcılara broşürler dağıtıldı ve soru-cevap bölümüyle farkındalık pekiştirildi.

Yetkililer, toplum sağlığının korunmasında bilinçli bireylerin rolüne dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin yıl boyunca farklı gruplara yönelik sürdürüleceğini belirtti.

Etkinlik sonunda kursiyerler, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, edindikleri bilgilerin hem kendi yaşamlarında hem de çevrelerinde fark yaratacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
