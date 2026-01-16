Haberler

Gelibolu'dan kısa kısa

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, ramazan ayında umreye gidecek vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirmesi yaparak menenjit aşılarını uyguladı. Ayrıca, bulaşıcı hastalıklar ve hijyen kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelleri, ramazan ayında umreye gidecek vatandaşlara bilgilendirmede bulunup menenjit aşılarını uyguladı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, kutsal topraklara gidecek vatandaşların sağlığını korumak amacıyla düzenlenen programda, bulaşıcı hastalıklar konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Sağlıkçılar, özellikle "Ortadoğu Solunum Sendromu" hakkında vatandaşları uyarıp alınması gereken önlemleri anlattı.

Toplantıda, kalabalık ortamlarda dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, maske kullanımı ve el temizliğinin önemi vurgulandı.

Ayrıca, umreye gideceklere menenjit hastalığına karşı koruyucu aşılar uygulandı.

Namık Kemal Ortaokuluna ikinci kez "eTwinning" etiketi

Gelibolu ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu, ikinci kez "eTwinning Okul" etiketi kazandı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, YEĞİTEK Ulusal Destek Servisi'nin katılımıyla gerçekleştirilen törende Namık Kemal Ortaokulu, etiketi ikinci kez almaya hak kazandı.

Okulun öğrenci merkezli, yenilikçi ve uluslararası işbirliklerine dayalı çalışmaları örnek gösterildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
