Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak çiftlik ve depolara tehdit oluşturdu. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Ocaklı köyü yolundaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki çiftlik, konteyner depo ve ahırlara doğru ilerledi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Doğan Zelova