Kalp Sağlığı Haftası Etkinlikleri

Kalp Sağlığı Haftası Etkinlikleri
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında, kadın kursiyerlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında, kadın kursiyerlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Kronik Hastalıklar Birimi ekipleri, Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesindeki kursiyerlerle bir araya geldi. Eğitimde, kalp-damar hastalıklarından korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; dengeli beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitenin ve tütün ürünlerinden uzak durmanın kalp sağlığı üzerindeki kritik etkilerine değinildi. Ayrıca, kalp hastalıklarının erken teşhisinde düzenli kontrollerin ve farkındalığın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitimin ardından görüşlerini paylaşan kursiyerler, bu tür bilgilendirme çalışmalarının toplum sağlığı bilinci oluşturulması açısından değerli olduğunu ifade etti. Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Kalp Sağlığı Haftası boyunca ilçe genelinde çeşitli gruplara yönelik farkındalık etkinliklerine devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı

Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Kader maçında kabusu yaşadı! Alarmlar çaldı

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi
Bir haftalık aşkın bedeli ağır oldu! 1 milyon TL’lik şok iddia

Bir haftalık aşkın bedeli: 1 milyon TL