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Gelibolu'da semt pazarında sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik "Bedenini Dinle, Harekete Geç" programı gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik "Bedenini Dinle, Harekete Geç" programı gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Kronik Hastalıklar Birimi ekipleri, ilçe semt pazarında bilgilendirme standı kurdu. Stantta vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) hesaplandı, katılımcılara "Hareket Yaşını Öğren" testi uygulandı.

Sağlık personeli, kronik hastalıkların önlenmesinde dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurgulayarak merkez bünyesinde sunulan ücretsiz hizmetler hakkında bilgi aktardı.

Yetkililer, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve kronik hastalıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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