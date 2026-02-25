Haberler

Gelibolu'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi


Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Gelibolu Orduevi'nde gerçekleştirilen iftara Kaymakam Cihat Koç, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır ve diğer ilgililer katıldı.

Koç, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayının, manevi atmosferini şehit yakınları ve gaziler ile paylaşmanın memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Koç, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
