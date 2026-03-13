Gelibolu'da sağlıkçılara protokol eğitimi verildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimde, resmi ortamlarda protokol ve görgü kuralları hakkında bilgiler verildi.
Eğitimde, resmi ortamlarda davranış kuralları, kurumların temsil gücünü artıran unsurlar ve protokol uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Programda personelin, devlet kurumlarını temsil ederken dikkat etmesi gereken hususlar örneklerle aktarıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova