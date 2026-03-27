Gelibolu'da "okuyan okul" projeleriyle öğrenme sınıfın dışına taşındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki ortaokulda yürütülen projelerle öğrenciler, okudukları eserleri gezilerle pekiştirerek tarih ve kültür bilinci kazandı.

Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu'nda yürütülen "Okuyan Okul Projesi" kapsamında öğrenciler, "Çanakkale Destanı" adlı eseri okudu.

Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu'nda ise "Hem Okuyorum Hem Geziyorum Projesi" kapsamında "Kariye Hazinesi" adlı kitap okutuldu.

Bu kapsamda öğrenciler, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Dikilitaşlar, Sultanahmet Meydanı, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Kariye Cami'ni ziyaret etti.

Kütüphanecilik Haftası kapsamında ise Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Türkçe öğretmenleri eşliğinde kitap hediyeleri vererek paylaşımda bulundu.

Ayrıca iki okulun öğrencileri, yürüttükleri projeler ve okudukları kitaplarla ilgili çok amaçlı salonda bir araya gelerek sunumlar yaptı, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
