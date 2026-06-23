Haberler

"Gelibolu Öğretmenleri Okuyor Projesi" kapsamında yıl sonu buluşması yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Gelibolu Öğretmenleri Okuyor' projesi kapsamında öğretmen kitap kulüplerinin yıl sonu değerlendirme toplantısı Gelibolu Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi. Öğretmenler okudukları eserleri değerlendirip eğitime katkılarını tartıştı.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Gelibolu Öğretmenleri Okuyor" projesi kapsamında öğretmen kitap kulüplerinin yıl sonu değerlendirme toplantısı, Gelibolu Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve okuma kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen projenin yıl sonu kitap kulübü buluşması düzenlendi.

Gelibolu Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen programda, öğretmen kitap kulüplerinin yıl boyunca okudukları eserler değerlendirilirken, kitapların eğitim süreçlerine katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte öğretmenler, okudukları kitaplardan elde ettikleri kazanımları paylaşarak edebiyat, kültür, eğitim ve insan yetiştirme konularında sohbet etti. Program kapsamında çeşitli kitap sunumları da gerçekleştirildi.

Program sonunda katılımcılara katılım belgeleri ile etkinliğe özel hazırlanan "Gelibolu Öğretmenleri Okuyor" temalı kitap ayraçları hediye edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 64 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

400 milyon TL iddiası tutmadı! Gökçek nasıl çark edeceğini şaşırdı
Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı

Bebeğini arabada unutan anneden pes dedirten hareketler
13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek 'yeni deliller bulundu' diyerek duyurdu

13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek: yeni deliller bulundu
İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor

Kendi işini yapanlar dikkat! 17 milyon liraya kadar cezası var
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile