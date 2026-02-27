Haberler

Gelibolu'da öğrencilere trafik eğitim verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik polisleri, 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme programı düzenledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik polisleri, öğrencileri bilgilendirdi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Birimi ekipleri tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, okul servislerinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ve trafik ışıklarının anlamı uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Okul Müdürü Orhan Keskin, eğitimi gerçekleştiren trafik polislerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

