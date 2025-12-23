Haberler

Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gezinti için açılan 'Oleçka' adlı tekne, makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Vinç yardımıyla kurtarıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makine arızası sonrası karaya oturan tekne kurtarıldı.

Gelibolu ilçesinde 3 kişinin gezinti amaçlı açıldığı "Oleçka" adlı 10 metre uzunluğundaki teknede, bir süre sonra makine arızası meydana geldi.

Dalgaların sürüklediği tekne Hamzakoy sahilinde karaya oturdu.

Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta karaya oturan tekne, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Trump'tan 'Altın filo' hamlesi: ABD donanmasına yeni savaş gemileri ekleniyor

Adım adım savaşa hazırlanıyor: Yeni savaş gemileri yolda
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
title