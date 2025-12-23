Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gezinti için açılan 'Oleçka' adlı tekne, makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Vinç yardımıyla kurtarıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makine arızası sonrası karaya oturan tekne kurtarıldı.
Gelibolu ilçesinde 3 kişinin gezinti amaçlı açıldığı "Oleçka" adlı 10 metre uzunluğundaki teknede, bir süre sonra makine arızası meydana geldi.
Dalgaların sürüklediği tekne Hamzakoy sahilinde karaya oturdu.
Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta karaya oturan tekne, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel