Haberler

Gelibolu'da Kızılay aşevi için düzenlenen kermeste 1000 kişilik pişi ve aşure satıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gelibolu'da Kızılay aşevi için düzenlenen kermeste 1000 kişilik pişi ve aşure satıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu'da Türk Kızılay Gelibolu Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları, aşevi çalışmalarına katkı için Salı Pazarı Kuşçular Parkı'nda kermes düzenledi. Gönüllülerin hazırladığı 1000 kişilik pişi ve aşure satıldı, gelirin aşevi çalışmalarına aktarılacağı belirtildi.

Türk Kızılay'ın yürüttüğü aşevi projesine destek olmak amacıyla Türk Kızılay Gelibolu Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları tarafından kermes düzenlendi.

İlçedeki Salı Pazarı Kuşçular Parkı'nda gerçekleştirilen kermeste gönüllüler tarafından hazırlanan 1000 kişilik pişi ve aşure satışı yapıldı.

Etkinlikten elde edilen gelirin Kızılay'ın aşevi çalışmalarına destek olarak kullanılacağı belirtildi.

Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, Türk Kızılayının ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerine destek vermek amacıyla düzenlenen kermese katkı sunan gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kermese, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, siyasi partilerin ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Montella 'İstifa yok' dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu

Montella "İstifa yok" dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yonca'yı 22 bıçak darbesiyle otel odasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Yonca'ya otel odasında kıydı! İşte o cani için istenen ceza

Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi deprem!
Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!

Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı

Türk futbolunda deprem! Eski ünlü hakem de gözaltında
MHK soruşturmasında İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı

İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Salah için flaş iddia: Virüsten kaçtı