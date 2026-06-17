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Gelibolu'da işletmelerde tütün denetimi yapıldı

Gelibolu'da işletmelerde tütün denetimi yapıldı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sağlık ekipleri, Evreşe Beldesi ve Güneyli köyünde kapalı alanlarda tütün yasağına uyulup uyulmadığını denetledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kapalı alanlarda tütün yasağına ilişkin denetim yapıldı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı tütün denetim ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Evreşe Beldesi ve Güneyli köyünde faaliyet gösteren işletmeler kontrol edildi.

Denetimlerde, kapalı alanlarda tütün ürünü tüketimine ilişkin yasaklara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekipler, işletmelerdeki yasal uyarı levhaları ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını incelendi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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