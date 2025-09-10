Haberler

Gelibolu'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılay Gelibolu Şubesi ve Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına 80 kişi destek verdi. Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, kan bağışının önemine vurgu yaparak duyarlılığı için halkımıza teşekkür etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezinin iş birliği çerçevesinde 2 gün süren kampanyaya 80 kişi destek verdi.

Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, kan bağışının önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Hem kendi sağlığı, hem de bir can kurtarma açısından kan bağışında bulunmak önemlidir. İki günlük gerçekleşen kan alınıma halkımızın duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. 25. kez kan bağışında bulunan Hakan Ata ve Osman Nalbant adlı vatandaşlarımız gümüş madalyaları ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi."

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
