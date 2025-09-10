Gelibolu'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezinin iş birliği çerçevesinde 2 gün süren kampanyaya 80 kişi destek verdi.

Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, kan bağışının önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Hem kendi sağlığı, hem de bir can kurtarma açısından kan bağışında bulunmak önemlidir. İki günlük gerçekleşen kan alınıma halkımızın duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. 25. kez kan bağışında bulunan Hakan Ata ve Osman Nalbant adlı vatandaşlarımız gümüş madalyaları ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi."