Gelibolu'da itfaiyecilere sağlık okuryazarlığı eğitimi verildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından itfaiye personeline sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla eğitim verildi.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Okan Deniz ve Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Şevket Girgin tarafından "Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri Projesi" kapsamında, sağlık okuryazarlığını artırmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin bilinirliğini güçlendirmek amacıyla Gelibolu İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi.
Oturum sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.