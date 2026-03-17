Gelibolu'da sağlık personeline ilk yardım eğitimi verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik yapılan ilk yardım eğitimi, acil durumlarda doğru müdahalelerin önemini vurguladı. Eğitimde, temel ilk yardım uygulamaları ve acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler hakkında bilgiler verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Gelibolu Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Anıl Yalçın ile Eğitim Hemşiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından verilen eğitimde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele acil durumlarda doğru müdahalenin önemi anlatıldı.

Program kapsamında katılımcılara temel ilk yardım uygulamaları, solunum ve kalp durmalarında yapılması gereken müdahaleler, yaralanma ve kazalarda ilk müdahale yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
