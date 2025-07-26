Gelibolu'da Grup Yolunda Sathi Kaplama Çalışmaları Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Cumalı, Tayfur ve çevre köyleri kapsayan grup yolunda sathi kaplama çalışmaları başladı.

Cumalı ve Tayfur köy muhtarlarının talebi üzerine İl Özel İdaresi koordinasyonunda başlatılan çalışmayla, bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini hedefliyor.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman yaptığı açıklamada, köy muhtarlarının ortak talepleri doğrultusunda grup yollarında başlatılan bu çalışmayla bölge halkının günlük yaşamının kolaylaşacağını belirterek, "Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bu bölgede ulaşımın sağlıklı işlemesi büyük önem taşıyor. Yaklaşık 13 kilometrelik yol yapılacak." dedi.