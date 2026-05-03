Gelibolu'da geleneksel "şalvar gecesi" etkinliği

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayırköy'de bu yıl ikincisi düzenlenen "Şalvar Gecesi", dondurucu soğuğa rağmen imece usulüyle gerçekleştirilen renkli görüntülere sahne oldu.

Bayırköy Muhtarlığı öncülüğünde geleneksel hale getirilen etkinlik için köy meydanında bir araya gelen kadınlar, yöresel ve rengarenk şalvarlarıyla kültürel mirası sergiledi. Müzik eşliğinde dans eden kadınlara köy halkı da alkışlarla eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Köy muhtarı İsmail Süngü, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların komşuluk bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Birliğin önemine değinen Süngü, "Köyümüzün kültürünü yaşatmak ve dayanışmamızı artırmak için bu geceyi düzenledik. Soğuk hava kimseyi durduramadı; gönül birliğiyle, imece usulüyle hep birlikte ısındık." ifadelerini kullandı.

Yöresel ikramların sunulduğu ve gece geç saatlere kadar süren etkinlik, Bayırköy'de geleneksel imece ruhunun yaşatıldığı örnek bir dayanışma gecesi olarak kayıtlara geçti.