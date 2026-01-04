Haberler

Gelibolu'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına sonucu bir çınar ağacı devrildi. Olayda elektrik kabloları ve yağmur suyu borularında hasar oluştu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir çınar ağacı devrildi.

Aleddin Mahallesi Hakkı Ayran Sokak'ta bir evin önünde bulunan çınar ağacı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kökünden devrildi.

Ağacın devrilmesi sonucu sokaktaki elektrik kabloları ile evin ön kısmındaki yağmur suyu borularının bir bölümünde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
