Gelibolu'da Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Gelibolu'da Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Gelibolu Belediyesi ve çeşitli derneklerin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu. Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, çevre kirliliğine dikkati çekerken, öğrenci ve öğretmenler geri dönüşüm temalı ürünler sergiledi.

Gelibolu Belediyesi, Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği ile Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği iş birliğiyle Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

"Sen de bir adım at, çevreni temiz tut" sloganıyla Piri Reis sahil bandında başlayan yürüyüşte, katılımcılar yol boyunca çöp toplayarak Atatürk Kültür Merkezi'ne ulaştı. Toplanan atıklar, etkinlik alanındaki "Atık Can" maskotuna sembolik olarak atılarak dikkat çekildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşan Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, çevre kirliliğinin küresel bir sorun haline geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gereğinden fazla tüketim doğayı zorluyor. Toprağın, havanın ve suyun kirlenmesi gelecek nesillerin yaşamını tehdit ediyor. Çevre bilinci ailede başlar; evde çöp ayrıştırmadan, çocuklarımıza doğru alışkanlıklar kazandırmadan bu sorunu çözmemiz mümkün değil."

Etkinlik kapsamında 26 Kasım İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından geri dönüşüm temalı ürünlerin sergisi, şiir dinletileri ve atıklardan yapılan kostümlerle defile düzenlendi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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