Gelibolu'da SODAM kursiyerlerine çocuk ve ergen sağlığı eğitimi verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi, Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerine çocuk ve ergen sağlığı konularında farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde çocuk gelişim süreçleri ve istismar önleme yöntemleri ele alındı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi uzmanları tarafından düzenlenen eğitimde, çocuk gelişimci Yeter Kaymaz ve sosyal çalışmacı Cansu Eker kursiyerlere sunum yaptı.

Programda, çocuk ve ergenlerin sağlıklı gelişim süreçleri, ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar ve çocuk istismarı ile ihmale karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

Katılımcılara, erken farkındalığın çocukların ruhsal ve fiziksel gelişiminde kritik rol oynadığı vurgulandı.

