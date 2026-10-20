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Gelibolu'da Biyografi Akademisi etkinliği Piri Reis Müzesi'nde yapıldı

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Gelibolu'da Biyografi Akademisi etkinliği Piri Reis Müzesi'nde yapıldı
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Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Biyografi Akademisi etkinliğine Gelibolu Tarihi Piri Reis Müzesi'nde ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Prof. Dr. Mine Çardak, Piri Reis'in denizcilik tarihindeki önemi ve Çanakkale'nin denizcilik mirasını anlattı.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Biyografi Akademisi etkinliğine Gelibolu Tarihi Piri Reis Müzesi'nde ev sahipliği yaptı.

Çanakkale Öğretmen Akademileri kapsamında gerçekleştirilen Biyografi Akademisi etkinliği, Gelibolu Tarihi Piri Reis Müzesi'nde öğretmenlerin katılımıyla yapıldı.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zafer Kamak, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve öğretmenler katıldı.

Programda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Çardak tarafından "Denize İz Bırakanlar: Piri Reis'ten Çanakkale'nin Mavi Mirasına" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, ünlü denizci ve haritacı Piri Reis'in denizcilik tarihindeki önemi ile Çanakkale'nin sahip olduğu denizcilik mirası ele alındı.

Katılımcılara bölgenin denizcilik kültürü ve tarihsel değeri hakkında bilgiler verildi.

Etkinlik, öğretmenlerin konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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