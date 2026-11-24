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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 87 yaşındaki emekli öğretmen Ayşe Çakmak ziyaret edildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Osman Gül, öğretmenler ve öğrenciler, Gelibolu Lisesinden emekli Çakmak'ı evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gelibolu'da 30 yıl öğretmenlik yapan ve çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Çakmak ile sohbet eden ziyaretçiler, kendisine çiçek takdim etti.

Aydın, Çakmak'a eğitim camiasına sunduğu katkılar ve yıllar boyunca gösterdiği fedakarlık dolayısıyla teşekkür ederek sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

Kaynak: AA