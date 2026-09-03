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Gelibolu'da Çatı Yangını Söndürüldü

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Gölcük Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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