Gelibolu'da fener alayı ve 19 Mayıs konseri gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi, protokol üyeleri ve vatandaşlar meşalelerle yürüyüş yaptı. Ardından Gece Yolcuları grubu konser verdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ve 19 Mayıs konseri düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Heykeli önünde bir araya gelen Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Soyuak, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih değil, bağımsızlığa inanan bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Gece Yolcuları grubu konser verdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
