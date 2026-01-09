Gelibolu Belediyesi kendi serasında çiçek üretiyor
Gelibolu Belediyesi, kent estetiğini artırmak amacıyla kendi serasında yetiştirdiği çiçeklerle doğaya katkıda bulunuyor. Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, bu çalışmanın tasarruf sağladığını ve kentin yeşil alanlarına değer kattığını belirtti.
Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi, kent estetiğini güzelleştiren çiçekleri kendi serasında üretiyor.
Gelibolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sera faaliyete geçti.
Kentteki refüj, saksı ve yeşil alanlarda kullanılacak çiçeklerin üretimine başlandı.
Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, kendi seralarında yetiştirdikleri çiçeklerle tasarruf edip doğaya sahip çıktıklarını kaydetti.
Üretimin tamamen belediye imkanlarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Soyuak, "Her bir fide Gelibolu'nun toprağında yetişiyor ve kentimize değer katıyor. Daha yeşil, daha canlı ve daha üretken bir Gelibolu için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.