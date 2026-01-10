Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, gazetecilerle buluştu

Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla buluştu.

Soyuak, yaptığı açıklamada, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkati çekti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Soyuak, şunları kaydetti:

"Yaptığınız iş gerçekten çok zor bir iş. Sizler her kesimin haberlerini yaparak, seslerini duyuruyorsunuz. Her koşulda görev bilinciyle çalışan, halkın haber alma hakkını koruyan tüm gazetecilerimiz, toplumsal sorumluluğun ve meslek onurunun en güzel temsilcileridir."