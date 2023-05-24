Geleneğin ustaları, Malatya'da depremzede çocuklarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Altıneller Altın Kalplerle Buluşuyor Projesi" kapsamında geleneksel el sanatları ustalarıyla depremden etkilenen çocukları bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Altıneller Altın Kalplerle Buluşuyor Projesi" kapsamında geleneksel el sanatları ustalarıyla depremden etkilenen çocukları bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Malatya'daki depremzede çocuklara psikolojik destek sağlamak amacıyla "Altıneller Altın Kalplerle Buluşuyor Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında, ebru ve ahşap ustaları konteyner kentlerde çocuklar için atölye çalışmaları düzenledi.

Ustaların öğretip çocukların deneyimlediği etkinlikte çocuklara topaç ve geleneksel kıyafetli oyuncak bebekler, yapboz, boyama kitabı ve Karagöz eğitim setleri hediye edildi.

"Afetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirme hedefi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, deprem bölgesinde düzenledikleri projelerle, afetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeyi ve çocuklara psikolojik destek sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Binlerce çocuğa ulaştıklarını ifade eden İbiş, yıl içinde genişletilip zenginleştirilecek etkinliklere devam edileceğini bildirdi.