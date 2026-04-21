Gelecek Partili Üstün'den Doruk Madencilik İşçilerine Yapılan Müdahaleye Tepki

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan Doruk Madencilik işçilerine destek vererek, işçilerin maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Burası Gazze değil Ankara'nın göbeği. Bu insanlar Gazze'li değil haklarını alamayan mağdur emekçiler. Sağ tarafları Enerji Bakanlığının soğuk demirden yapılmış avlusu. Sol yanları çevik kuvvet otobüsleri, ön ve arkaları polis bariyerleri. Sizde hiç insaf, merhamet kalmadı mı?" tepkisinde bulundu.

