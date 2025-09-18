Gelecek Partisi'nden Gazze'ye İnsani Yardım Filosu Çağrısı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, farklı ülkelerden Gazze'ye doğru yola çıkan ve 500 ton insani yardım taşıyan "Küresel Sumud Filosu" nöbeti başlattıklarını bildirdi. Ün, devletlerden, filoya eşlik edecek diplomatik himaye koalisyonunun oluşturulmasını beklediklerini söyledi.

Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail ablukasını kırarak Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na iliişkin açıklama yaptı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana da yaşananlar karşısındaki tepkisizlik nedeniyle sivil girişimlerin, devletler görevini yapamadığı için devreye girmek zorunda kaldığını söyleyen Ün, tarihin en büyük girişimlerinden biri olan özgürlük filosunda toplam 500'e yakın aktivistin yer aldığını aktardı.

Ün, "Şu an filoya 42 gemi İtalya açıklarında denizlerde birbirine yakın durumda, birbirini gözetleyerek duruyorlar. 5 gemi Yunanistan'dan buraya ilave olacak. Bir tane de hukuk gözlem gemisi filoya eşlik ediyor. Bu gemi, filonun tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl misyonunun temsil edildiğini işaret eden bir gemi olacak" dedi.

"Cumartesi günü tüm gemiler birleşip Gazze'ye doğru birlikte yelken açacaklar"

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 16 ülke Dışişleri Bakanlıklarının, filoya gerçekleşecek olası saldırılara karşı uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Ün, bunu önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi. Selma Silkin Ün, şöyle devam etti:

"Bu aşamada beklentimiz ise Sayın Bakanlığımızdan ve diğer bakanlıklardan, diğer devlet delegasyonlarını, bu filoya dahil olan devletlerden beklentimiz; filoya eşlik edecek diplomatik himaye koalisyonunun oluşturulmasıdır. Bu gemide yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın düzenli, güvenli deniz geçişini sağlayabilmenin tek şartı olarak gözüküyor şu anda. Gemiler önümüzdeki iki gün, bugün dahil havadaki olumsuz şartlar nedeniyle sınırlı hareket halindeler. İnşallah cumartesi günü tüm gemiler birleşip Gazze'ye doğru birlikte yelken açacaklar. Devletler üzerlerine düşeni yapmadığı sürece bu filolara yenileri eklenmeye devam edecek. Bir sonraki aşamada çok yakın bir tarihte ise büyük gemilerle yeni özgürlük filolarıyla Gazze'ye doğru yeniden hareket başlayacak."

"Tek gündemimizin Gazze olmasından lütfen geri adım atmayın"

Türkiy'nin tabiri caizse yoğun gündemler ülkesi olduğunu, bu gündemlerin farklı kesimlerimizi derinden etkileme potansiyeli bulunduğunu ifade eden Ün, "Tam da bu sebeple sizlerin vesilesiyle aziz milletimize seslenmek istiyorum: İlk gündemimizin, tek gündemimizin Gazze olmasından lütfen geri adım atmayın. Çünkü Gazze'yi savunmak özgürlüğü savunmaktır" diye konuştu.

Gelecek Parti'li Ün, bugün Gazze'nin tek umudunun, Akdeniz'de şu anda, fırtınalı denizlerde yol almaya çalışan, elli küsur tane balıkçı gemisinden hallice gemilerde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O gemilerin içindeki dinleri, dilleri, milliyetleri farklı bir avuç cesur insandan başkası değildir. Evet, Gazze tüm umudunu buraya yüklemiştir. Bugünden itibaren bizler de Meclis'te Sumud nöbeti başlatıyoruz. Bu süreçte sık sık huzurlarınızda olacağız. Zaman zaman filolarda yer alamayan arkadaşlarımız bize eşlik edecek çünkü dönüşler devam ediyor ve biz Sumud nöbetimizi bugünden itibaren Meclis'te başlatıyoruz. Size sürekli filonun hareketiyle ilgili olası karşılaştıkları durumlarla ilgili değerlendirmeler yapmak üzere huzurunuzda olacağız. Biz inanıyoruz ki bu girişim 38'inci ablukayı kırma girişimidir. ve inancımız bu filonun tıpkı 2008'deki ilk misyon gibi başarılı olacağıdır. Buna inancımız tamdır. Bu inancımızı muhafaza ediyoruz. Ülkemizin gündeminin Gazze'den şaşmaması, Gazze'nin tek umudu olan bu filodan şaşmaması için elimizden geleni Sumud gönüllüleri olarak bizler hem milletvekilleri hem de gönüllüleri olarak buradan bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz diyorum."