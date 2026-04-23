Gelecek Partisi Heyeti, Kahramanmaraş'taki Saldırıda Hayatını Kaybeden Çocukların Ailelerini Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Gelecek Partisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını, parti heyetinin Kahramanmaraş'taki okul saldırısında çocuklarını kaybeden aileleri ziyaret edeceğini açıkladı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Ahmet Davutoğlu'nun Ankara ve İstanbul'daki 23 Nisan programlarını iptal ettiğini duyurmuştu.

Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, 23 Nisan'ın yalnızca resmi törenlerle değil, çocukların yaşadığı gerçek hayat koşullarıyla anlam kazandığı belirtilerek, "Bugün resepsiyon salonlarında bulunmak yerine, hayatın en ağır yükünü omuzlarında taşıyan çocuklarımızın yanında olmayı tercih ediyoruz" denildi.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Ayla Kara, Bayram Nebi Şişik, Şuranur Sevgi Kazancı, Yusuf Tarık Gül ve Yılmaz Efe Kanar'ın ailelerine ziyaretler gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tedavisi devam eden Zişan Çetin'in de ziyaret edileceği kaydedildi.

Ziyaret programında, KHK mağduru bir ailenin çocuğunun da bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "23 Nisan, yalnızca bir bayram değil; millet iradesinin, adaletin ve çocukların geleceğinin teminat altına alınması gereken bir gündür. Biz bu anlamlı günde tercihimizi protokolden değil, milletten ve çocuklarımızdan yana kullanıyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA