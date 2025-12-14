Gelecek Partisi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Yerine Tam ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi İkame Edeceğiz"

(ANKARA) - Gelecek Partisi tarafından 4 günlük İstişare Kampı sonrası yayımlanan manifestoda partinin kuruluş hedef ve ilkelerine bağlı kaldığını belirtilerek, "Toplumsal bağlarımızı güçlendirecek yeni bir başlangıç yapmaya kararlıyız. Partimize dönük baskılardan, yok saymalardan ve milletvekilleri transferleri de dahil olmak üzere gayriahlaki yöntemlerden yılmadık, yılmıyoruz, yılmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Ankara Haymana'da gerçekleştirilen Gelecek Partisi 6. Yıl İstişare Kampı'nın sonunda manifesto yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasetin doğasını bozduğu belirtilen manifestoda iktidarın 2023 hedeflerinin çok gerisine düştüğü ve "Türkiye Yüzyılı" hedefini de gerçekleştirmekten uzak olduğu ifade edildi..

"İktidar ve muhalefetin anlaştığı tek nokta milletvekili transferi"

"Bu tablo içinde iktidarın da ana muhalefetin de ana odağı bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl kazanılacağı sorusu olmuştur" denilen manifestodan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hemen hemen her konuda ihtilaf eden iktidarın da ana muhalefetin de anlaştığı tek nokta diğer partilerden milletvekili ve siyasetçi transfer ederek iki kutuplu yapıyı keskinleştirmektir. İktidar 'CHP karşıtlığı' üzerinden merkez sağ kitleyi konsolide etmeye çalışırken, ana muhalefet çeyrek asra varan iktidara tepki oylarını konsolide etmeye çalışmaktadır. İktidar kadroları 'Erdoğan sonrası' senaryolara kafa yorarken, ana muhalefet ise 2023 seçimleri sonrasında güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadini tamamıyla unutarak iktidar değişimini bir sistem değişimine değil de bir kişi değişimine indirgemiş durumdadır. İktidar yolsuzluklara mücadeleyi karşı tarafı zayıflatacak bir araç olarak görüp neşteri kendisine atmazken, ana muhalefet kendi içinden şikayetçilerin de bulunduğu yolsuzluk dosyalarından arınmaktansa bütün dikkatleri kendilerine yapılan bir operasyon algısına yöneltmektedir. İki taraf da temiz siyaset anlamında samimiyetlerini ve inandırıcılıklarını kaybetmiş durumdadır.

Zor şartlar ve ağır baskılar altında Gelecek Partimizi kurduğumuz 12 Aralık 2019'dan bugüne geçen altı yıl içinde hemen hemen her alanda şarlar daha da kötüleşmiş, ahlaki çürüme ve güç yozlaşması bütün toplumsal ve siyasal bünyeyi esir almıştır.

O günlerde her bir alanda yapacağımız reformlarla ülkemizi bu dar boğazdan çıkaracağımız inancındaydık. Ancak, son altı yıl içinde hemen hemen her alanda yaşanan çöküş sınırlı reformları değil, köklü bir yenilenmeyi gerekli kılmaktadır. Kapsamlı bir 'Ahlak Devrimi', 'Adalet Devrimi', 'Üretim ve Gelir Adaleti Devrimi', 'Temiz Siyaset Devrimi', 'Devletin Kurumsal Devrimi' zorunludur.

Böyle bir kapsamlı devrimi ancak güç ile sınanmış, zor şartlarda tecrübe kazanmış, kolay ulaşılacak makamların değil çileli yolların taliplisi olanlar, olduğu gibi olup göründüğü gibi olanlar gerçekleştirebilir. Biz Gelecek Partisi kadroları olarak bu yolda ciddi sınamalardan alnımızın akıyla çıktığımıza inanıyoruz."

Güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu

Manifestoda Gelecek Partisi'nin hedeflerine de yer verildi. Hedeflerden bazıları şöyle:

"-Rövanşizm kültürünü siyaset alanından söküp atacak, herkesin kendisini 'güvende ve emin' hissettiği bir hukuki ve siyasi iklim inşa edeceğiz.

-İnsan onurunun ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan düşünce, inanç, ifade ve girişim özgürlüğünü sınırlayan yasakları kaldıracağız.

-Ülkemizin etnik ve mezhebi fay hatları bölünmesine dönük art niyetli senaryolara karşı kültürel birlikteliğimizin esası çoklukta birliktir. Her vatandaşımızın diline, kültürüne ve inancına tam bir saygı ile yaklaşarak aidiyet bilincimiz güçlendireceğiz.

-Ülkemizin ve bölgemizin terörden tümüyle arındırılması için atılan her adımı destekleyecek, demokratik reformları bu sürecin doğal parçası olarak göreceğiz.

-Devletin her kurumuna, siyasetin her alanına ve toplumsal kesimlerin tümüne yayılan bir ahlak devrimine dayalı 'temiz siyaset, temiz toplum' hedefini mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konudaki geçmiş müktesebatımız size vereceğimiz en önemli teminattır.

-Ülkemizin en temel ilkesi, ahlaki referansı ve ruhu insan hakları ve onuru olan katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşması için her türlü gayreti göstereceğiz.

-Son yedi yıl içinde zaafları ve zararları ortaya çıkmış olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine sağlıklı işleyen tam ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi ikame edeceğiz."

"Söz verilen hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edilecek"

Manifestoda, 12 Aralık 2019'daki kuruluş manifestosunda söz verilen hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Toplumsal bağlarımızı güçlendirecek yeni bir başlangıç yapmaya kararlıyız. Partimize dönük baskılardan, yok saymalardan ve milletvekilleri transferleri de dahil olmak üzere gayriahlaki yöntemlerden yılmadık, yılmıyoruz, yılmayacağız. İlk gün belirlediğimiz ilkelerden bir milim dahi sapmadan verdiğimiz her sözün arkasında duracak, ülke siyasetini ahlakla, toplumumuzu adaletle, çalışanlarımızı refahla, gençlerimizi umutla, çiftçilerimizi toprakla, topraklarımızı suyla; emeklilerimizi, işçilerimizi ve memurlarımızı onurlu bir hayat standardıyla, aydınlarımızı ve basınımızı düşünce özgürlüğü ile devletimizi güç ve itibar ile buluşturacak, milletimizi tarihi akışın öncüsü kılacağız."