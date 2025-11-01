Haberler

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Mezuniyet Töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Övgü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde üç yıllık eğitimlerini tamamlayan gençleri kutlayarak, onların Türkiye'nin teknoloji geleceğinde önemli rol oynayacaklarına inandığını belirtti.

(ANKARA) - Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki üç yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan Geleceğin Teknoloji Yıldızları ile birlikteydik. Gençlerimize inanıyor, güveniyoruz. Onlar, bugünkü başarılarımızı çok daha yükseğe taşıyacak" dedi.

DENEYAP Mezuniyet Töreni'ne ilişkin X hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları kaydetti:

