Geleceğin Teknoloji Yıldızları Mezuniyet Töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Övgü

(ANKARA) - Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki üç yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan Geleceğin Teknoloji Yıldızları ile birlikteydik. Gençlerimize inanıyor, güveniyoruz. Onlar, bugünkü başarılarımızı çok daha yükseğe taşıyacak" dedi.

DENEYAP Mezuniyet Töreni'ne ilişkin X hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları kaydetti:

"Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki üç yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan Geleceğin Teknoloji Yıldızları ile birlikteydik. Gençlerimize inanıyor, güveniyoruz. Onlar, bugünkü başarılarımızı çok daha yükseğe taşıyacak. Milli Teknoloji Hamlesi onların elinde yükselecek"