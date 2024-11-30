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Geleceğin Sineması Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Geleceğin Sineması Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen 'Geleceğin Sineması Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi. Bu yıl birincilik ödülünü Furkan Çakmak, ikincilik ödülünü Selçuk Kaan Salk, üçüncülük ödülünü ise Yaren Sena Demirel aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, bu yıl 21. kez Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "Geleceğin Sineması Yarışması"nın ödülleri verildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, The Bank Hotel'de gerçekleştirilen törende, finale kalan 10 isime ödülleri takdim edildi.

Yarışmanın jürisinde bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven başkanlığında, A90 Pictures Kurucusu Benhür Güzeler, oyuncu Demet Özdemir ve Emre Kızılırmak, yönetmen Gürcan Keltek, senarist Pınar Bulut ve akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli yer aldı.

Bu yıl birincilik ödülü Furkan Çakmak'ın oldu

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için gerçekleştirilen yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucu "Beyin Bakanlığı" filmiyle Furkan Çakmak birincilik ödülünü alırken, " Emanet" filmiyle Selçuk Kaan Salk ikinci, "Güneş" filmiyle Yaren Sena Demirel ise üçüncü oldu.

Törende ayrıca finale kalan Fırat Ege Yaman'a, Eylül Babur'a, Kemal Mert adına Tamer Turan'a, Mahmut Can Gürpınar'a, Aleyna Beler'e, Elif Ceylan ve Ferhat Kılınç'a plaket verildi.

"Kısa film derdini zamana karşı anlatan bir mecradır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, şunları kaydetti:

"Filmlerin hepsini seyrettik, çalıştık. Kararlarımızı oy çokluğuyla aldık. Bu da çok güzel bir şey. Demokrasinin çalıştığını gösteriyor. Kazanan arkadaşları da katılım sağlayan tüm arkadaşları da tebrik ediyorum. Çünkü kısa film, dünyanın en değerli şeyidir. Kısa filmcinin parası yoktur. O yüzden büyük fikirleri vardır. Kısa film derdini zamana karşı anlatan bir mecradır. Sinema Genel Müdürü olunca sürekli bir yerlere gidiyorum. Jüri üyeliği yapıyorum. Kısa filmlere, sanki futbolda alt yapı vardır ya, 'sen bugün kısa film çek, ille de uzun film çekersin' gibi bakıyorlar. Hiç öyle bir şey değildir. Kısa film, kendi başında ayakta durabilen bir sanat eseridir. Bir insan ömrünün sonuna kadar kısa film çekebilir. Ben de öyle yapacağım inşallah."

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan ise kısa filmin genç sinemacıların yeteneklerini sergiledikleri, hikayelerini güçlü bir şekilde anlattıkları çok özel bir alan olduğunu belirtti.

Okan, vakıf olarak, gençleri desteklemek ve onların sinemaya katkı sunmalarına imkan sağlamak için çalıştıklarını aktararak, "21 yıldır düzenlediğimiz geleceğin sineması yarışması da bu çabamızın bir parçası. Bu yılki projeler, sinemamızın geleceği adına hepimize umut verdi. Yarışmamıza katılan tüm genç sinemacılarımızı tebrik ediyorum. Sinemamızın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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