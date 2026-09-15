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Geleceğin mimarları ilk derslerini Selimiye'nin gölgesinde işledi

Geleceğin mimarları ilk derslerini Selimiye'nin gölgesinde işledi
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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri ilk derslerini Mimar Sinan'ın başyapıtı Selimiye Camisi'nde yaptı.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri ilk derslerini Mimar Sinan'ın başyapıtı Selimiye Camisi'nde yaptı.

Bölümün gelenekselleşen "ilk ders" uygulaması kapsamında öğrenciler, "Mimari Projeye Giriş" ve "Mimari Proje 1" dersleri için UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'ni ziyaret etti.

Öğretim elemanları eşliğinde cami ve çevresini inceleyen öğrenciler, mimari ölçü ve oranların yanı sıra ışık, gölge ve doku gibi temel tasarım unsurlarını yerinde gözlemledi.

Meslek hayatlarının ilk eskizlerini Selimiye'nin gölgesinde çizen öğrenciler, gözlemlerini kağıda aktardı.

Edirne'nin zengin kültürel ve mimari mirasını eğitim sürecinin bir parçası olarak değerlendiren bölüm, öğrencilerin öğrenim görecekleri kentle ilk haftadan itibaren bağ kurmasını amaçlıyor.

Kent dokusunu bir açık hava laboratuvarı olarak kullanan öğrenciler, mimarlık eğitimine Edirne'nin tarihi atmosferinde başladı.

Kaynak: AA
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