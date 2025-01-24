Geely, Endonezya Pazarına Geely EX5 ile Giriş Yapıyor

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çinli otomotiv şirketi Geely, Endonezya pazarı için ilk modeli olan Geely EX5'i tanıttı.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çinli otomotiv şirketi Geely, Endonezya pazarı için ilk modeli olan Geely EX5'i tanıttı.

Geely Auto Uluslararası Şirket Başkan Yardımcısı Evin Ye'ye göre, şirket Endonezya'da yerel araç üretimi için bir fabrika kurmayı ve 2025'in üçüncü çeyreğinde üretime başlamayı planlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)