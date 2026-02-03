Haberler

Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu birçok tarım arazisi su altında kaldı. Ziraat Oda Başkanı Abdullah Şenol, çiftçilere önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Gediz Nehri'ndeki su seviyesi yükseldi.

Nehrin Turgutlu bölümünde yaşanan taşkın nedeniyle Geren, Arpalık, Çampınaraltı, Sarıbey Köyaltı ve Sinirli Altı mevkilerinde tarım arazileri su ile kaplandı. Su, Çampınar Mahallesi yakınlarındaki köprü de su altında kaldı.

Havadan dron ile görüntülenen bölgede bazı bağ evlerinin de taşkından etkilendiği görüldü.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Gediz Nehri'ni besleyen su kaynaklarındaki aşırı artışın taşkınlara yol açtığını belirterek, "Tarım arazileri suyla doldu. Çiftçilerimizi ve özellikle çiftlik sahiplerini gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz. Arazilerdeki su baskınları ürün dikimini geciktirecek. Diğer yandan ise yıllardır su görmeyen alanlarda toprak suya doydu. Özellikle birkaç yıldır kuruyan Gediz Nehri'ni tekrar eskisi gibi görmek üreticilerimizi ve bizleri mutlu etti." dedi.

