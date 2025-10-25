Gediz Nehri'nde Cansız Bedene Ulaşıldı
İzmir'in Foça ilçesinde sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cesedi Gediz Nehri'nde sazlık alanda bulundu. Ekipler, cansız bedeni kıyıya çıkararak hastaneye götürdü.
GEDİZ NEHRİ'NDE SAZLIKTA BULUNDU
İzmir'in Foça ilçesinde otomobiliyle sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun, sabah saatlerinde devam edilen çalışmalarda İZSU ekipleri tarafından yeri tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAG Özel Timi-6 ekipleri, Gediz Nehri'ndeki sazlık alanda Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Kaptanoğlu'nun cesedi kıyıya çıkarılıp, Foça Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel