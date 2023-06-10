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Gediz'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Gediz'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında şüpheliler H.G. ve M.K'yi takibe aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde 3 gram kokain, 13 parça sentetik uyuşturucu ile 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel

Hisarcık Kütahya Gediz Güncel Haberler

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