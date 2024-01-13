Gediz'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Hafif ticari araç kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi. Yaralı, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Hüseyin Akçiçek (22) yönetimindeki 64 ACY 337 plakalı hafif ticari araç, Gediz-Simav kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yolun kenarına devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.