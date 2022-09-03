Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Kibariye, 'Annem' şarkısını ilk kez söyleyemedi "Hayat devam ediyor" diyen Kibariye seslendiği şarkılarıyla Alaşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattıMANİSA Geçen hafta annesi Makbule Tokmak'ı kaybettikten sonra ilk kez Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sahneye...

Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Kibariye, 'Annem' şarkısını ilk kez söyleyemedi

"Hayat devam ediyor" diyen Kibariye seslendiği şarkılarıyla Alaşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı

MANİSA Geçen hafta annesi Makbule Tokmak'ı kaybettikten sonra ilk kez Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Kibariye kendisiyle özdeşleşen 'Annem' şarkısını söyleyemedi. "Hayat devam ediyor" diyen Kibariye seslendiği şarkılarıyla Alaşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Kibariye, annesinin ölümünden sonra ilk çıktığı sahnede sevenlerini coşturdu. Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında verilen konserde meydana sığmayan vatandaşlar Kibariye'yi dinleyebilmek için cadde ve sokaklara akın etti.

'Annem' şarkısını söyleyemedi

Annesinin vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu ayrıca grip olmasına rağmen sahne aldığını belirten Kibariye, "Biliyorsunuz annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın, bütün meftalarımızı. Acı çekmeden gitti. Duygu sömürüsü değil bu bir gerçek. Hayat devam ediyor. Çocuklarımız var, ekmeğimiz için, sizler için, sizlerin sevgisi için, kendim için inanılmaz bir şevkle buraya geldim. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze inanmayın. Ben bir yerlere güzelliğimle gelmedim, dolandırıcılıkla gelmedim. Ben buraları sesimle, emeğimle, namusumla, sizlerin sayesinde geldim." diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnede 24 eser seslendiren Kibariye kendisiyle özdeşleşen ve her konserinde ve katıldığı televizyon programlarında okuduğu 'Annem' adlı şarkıyı ise seyircilerden af dileyerek okuyamayacağını söyledi.

Sahneye Kibariye'ye sarılarak çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ünlü sanatçıya çiçek ve Alaşehir üzümü hediye etti. Başkan Öküzcüoğlu, "İzmir Atatürk Lisesi'nde okurken, harçlıklarımızı biriktirir, Kibariye'yi izlemeye giderdik. Kibariye profesyoneldir, seyircisine değer verir. Yıllarca şöhreti parayı kimse kaldıramaz, hiç değişmedi. Şöhretinden, kibarlığından mütevazılığından hiç ödün vermedi, hiç değişmedi. Alaşehir'de şeref verdiniz, teşekkür ediyoruz." dedi.