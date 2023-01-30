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Gece yarısı sokakta kartopu oynadılar

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Gece yarısı sokakta kartopu oynadılar Zonguldak'ta kar yağışının ardından sokaklar beyaza büründü.

Gece yarısı sokakta kartopu oynadılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kar yağışının ardından sokaklar beyaza büründü. Gençler de gece yarısı sokakta kartopu oynadı. Yılın ilk karı havadan dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Devrek ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Jandarma ekipleri kar dolayısıyla devriyelerini sıklaştırırken köy yollarını kullanan sürücüler tedbirli seyretti.

Karın tadını ise yine gençler çıkarttı. Yeni yılın yağan ilk karı sonrası kartopu oynayan gençler gecenin ilerleyen vakitlerine rağmen oyunlarını sürdürdü.

Öte yandan beyaza bürünen manzara dron ile havadan görüntülendi. Ekipler iş makineleriyle sık sık yol temizleme çalışması yaptı. Bir taraftan temizlik çalışmaları sürerken diğer taraftan yol güvenliğinin sağlanması için denetimler sürdü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Güncel

Zonguldak Devrek Güncel Haberler

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