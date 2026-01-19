Haberler

Kocaeli'de silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işletme önünde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişinin şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir işletmenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak'ta Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde M.C.A. ile M.C.P'nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelileri olduğu belirlenen S.B. ile T.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda