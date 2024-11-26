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Gebze'de Veliler, Bayat Ekmekle Yiyecek Tasarlama Yarışması Düzenledi

Gebze'de Veliler, Bayat Ekmekle Yiyecek Tasarlama Yarışması Düzenledi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde veliler, israfa dikkat çekmek amacıyla bayat ekmekten çeşitli yiyecekler hazırladı. Yarışma, sıfır atık anlayışıyla gerçekleştirildi ve dereceye girenlere ödüller verildi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekmek israfını azaltmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde veliler, israfa dikkati çekmek için bayat ekmekten yiyecek yaptı.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kroman Çelik İlkokulu'nda öğrencilerin yiyeceklere karşı bilinçlenmesi ve israfın önlenmesi için sıfır atık anlayışıyla "Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması" düzenlendi.

Öğrenci velilerinin yarışmacı olarak katıldığı etkinlikte, içinde bayat ekmek bulunan börek, tatlı, köfte, mantı gibi yiyecekler yapılarak jürinin oylamasına sunuldu.

Değerlendirmeler sonucu dereceye giren yiyecekleri yapan velilere ödülleri takdim edildi.

"Ekmek israfını azaltmaya yönelik çalışmalarımız sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye'de ekmek israfında yüzde 60 iyileşme yaşandığını aktararak, "Günlük 13 milyon olan ekmek israfı bugün 5 milyona inmiş durumda. Bu başarıda kurumlarımızın işbirliğiyle üretilen farkındalık projelerinin etkisi çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgöz, ekmek israfını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "7'den 70'e tüm hemşerilerimizle Gebze'de ekmek israfına 'dur' diyeceğiz. İsrafın önüne geçmek üzere farkındalık oluşturacak bu yarışmaya katılan vatandaşlarımızı, jüri üyelerimizi kutluyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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