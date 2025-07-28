Gebze'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gebze'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 41 P 3048 plakalı işçi servisi, T.D. idaresindeki 34 KY 1140 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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