Üye Girişi
Haberler

Gebze'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan TIR sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cengiz Baran (22) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Taha Yıldırım idaresindeki 41 APS 486 plakalı otomobil, aynı istikamete giden sürücüsünün ismi ve plakası tespit edilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin arka koltuğunda oturan Cengiz Baran olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ömer Taha Yıldırım, yanındaki Filiz Dursun ve arka koltukta oturan Emre Aydın araç içerisinde sıkıştı. TIR sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Karayolundaki sürücülerin 112 Acil çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Cengiz Baran'ın cenazesi ise inceleme sonrası Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken, kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul İtfaiye Gebze Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title