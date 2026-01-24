Kocaeli'de yolcu otobüsü yandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, yangında kullanılamaz hale geldi.

Barış Mahallesi D-100 kara yolu ile Terminal Caddesi yol ayrımında bugün saat 08.30 sıralarında 34 LR 6052 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde hareket halindeyken yangın çıktı. Sürücü, aracı kenara çekip yolcuların tahliyesini sağladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.