Gebze'de Parkta Silahla Vurulmuş Bir Kişi Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'nda bir kişi silahla başından vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, parkta silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Osman Yılmaz Mahallesi, İstanbul Caddesi, Yunus Emre Parkı içerisinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede silahla başından vurulan C.B'nin (25), hayatını kaybettiği belirlendi.

C.B'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.